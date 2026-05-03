元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が2日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのピン芸人永野（51）から絶賛される一幕があった。今週のゲストは「あったかタイムファミリー」の永野。田中が「永野さん、ツルッとしましたね。髪の毛の艶が出てきました」が切り出すと、永野から「でもあなたもお言葉返すようですけど、今日はさわやかみが高いですね」と絶賛