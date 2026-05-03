SNSも対象にJAL（日本航空）は2026年4月28日、定期航空協会の加盟各社と共に、カスタマーハラスメント対応に関する共同周知動画を作成したと発表しました。【動画】クレーマー必見！ これが絶対NG行為の「カスハラ」です10月に労働施策総合推進法等の一部改正を控え、社会的に対策への意識が高まっていることが背景にあります。動画では、業務に支障を及ぼす行為や暴言、SNSでの誹謗中傷といった具体的な9つの類型を示し、業界