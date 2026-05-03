３日朝、妙高市でクマの目撃がありました。 クマが目撃されたのは、妙高市栗原４丁目です。 警察によりますと午前６時２分ごろ通行人から「クマ１頭を目撃した」と通報がありました。 クマは、体長約１メートルだったということです。 クマが目撃された場所は、商業施設や民家が密集する地域であることから 警察と市役所は付近住民に注意を呼びかけるとともに警戒活動を実施しています。