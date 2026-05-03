フリーアナウンサーの長久梨那（38）が2日までにインスタグラムを更新。ストレッチ中の姿を披露した。長久アナは「乗ってく？#ヨガ」とコメントし、ストレッチ中の姿をアップ。トレーニングウェア姿で上体を弓なりにそらし、足首をつかんだポーズをとり、笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「身体が柔らかくて素晴らしい」「りなりーシャチホコ」「本当に柔らかいですね！体のラインとお顔が綺麗です」とコメントが寄せ