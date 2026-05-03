歌手の藤あや子（64）が2日、自身のブログを更新。美川憲一（79）のBS朝日「人生、歌がある」（土曜午後7時）復帰を祝福した。藤は「涙の収録」と題し「感動大好きな美川憲一さんが『人生、歌がある』に見事に復帰されました!!」と報告し、美川とのショットをアップした。続けて「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい嬉しかったです『生きる』と言う歌は今の美川さんにしか歌えない真に迫るものがありました」と感想をつ