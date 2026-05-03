Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が2日までにインスタグラムを更新。デコルテ際立つ水着姿を披露した。天野は「皆ゴールデンウィークなにするの？」とつづり、赤いバンドゥビキニ姿を披露した。この投稿に「赤色、良いですね」「可愛い」「とても綺麗〜」「やっぱちよちゃん最高すぎる」などのコメントが寄せられている。