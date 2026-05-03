コスプレーヤーえなこ（32）が2日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。えなこは「ただいま発売中の『BUBKA 6月号』表紙です」とつづり、ピンクのビキニ姿で段ボール箱に入る姿を公開した。この投稿に「届けてほしいー！！」「うちに送って欲しい」「箱入り娘！」「めちゃかわいい」「家に届かないかなぁ」「拾っていいの？」などのコメントが寄せられている。