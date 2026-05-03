グラビアアイドルの雨宮める（40）が2日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露した。雨宮は「GWは何して過ごす？」と書き出し、「私は結構近場なんだけど水着になる予定、ありです（※この写真はちょっと前のやつ）」とつづり、ビキニ姿でサマーベッドに座る様子を公開した。そして「どんな水着見たいかコメントで教えてね」と呼びかけた。この投稿に「今回もお似合い」「ビキニならなんでも良いよ！」「水着に見えないビキニ