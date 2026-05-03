元モーニング娘。後藤真希（40）が2日までにインスタグラムを更新。ヘアケアについてつづった。後藤は「梅雨に向けてヘアケアを模索する日々」とコメントし、動画を投稿。動画内でお気に入りのアイテムを紹介し、さらさらヘアをなびかせている。この投稿にフォロワーからは「どんどん美しさと艶やかさが増してますね」「シャンプーのCMやって下さい」「サラサラ綺麗な髪の毛」「美し過ぎる」とコメントが寄せられている。