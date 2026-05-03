レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が2日までにインスタグラムを更新。美脚際立つグラビアショットを披露した。央川は「みなさんGWは何しますか」と書き出し、「わたしは4月バタバタだったからGWはお友達と会う予定立ててる」とつづり、ビキニにブルゾンを羽織り、椅子に片足を立てて座る美脚全開ショットを公開した。この投稿に「カッコイイ」「超綺麗だよ」「素敵な笑顔に癒されます」「可愛いです」