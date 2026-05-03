阪神の井坪陽生外野手（21）が3日、巨人戦の試合前練習で1軍に合流した。高卒4年目の井坪は今季はファームで開幕。ファーム・リーグではここまで26試合に出場して打率・345と好調をキープしている。2日のヤクルトとのファーム・リーグ交流戦では2番・右翼で先発し今季1号を含む5打数3安打2打点と結果を残していた。また浜田太貴外野手（25）が1軍の全体練習に不在。開幕から8打席連続無安打だった。