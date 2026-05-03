シンガー・ソングライター長渕剛（69）が2日までにインスタグラムを更新。動画を用いて、ピアノを演奏する姿を披露した。長渕は「#長渕剛#本人#JustOne」とコメントを記し、動画を投稿。動画内で長渕は「僕のこのスタジオにはね、ピアノがあるのよ」と説明し、弾き語りをする姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「天才」「ピアノを弾いてる兄貴もカッケェ〜」「痺れるぜ!!」「剛さんのピアノも色気があるんですよね」とコ