元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が2日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。白戸アナは「#白戸ゆめの1st写真集Lily 好評発売中です5／5＠岡山のお渡し会イベントは明日5／3 23:59が予約締め切りです」と写真集発売とイベントをPRした。続けて「瀬戸内海放送時代から支えて頂いている岡山・香川の皆さんもたくさんきていただけたら嬉しいです」と感謝を伝え、豊満なバストがあらわなビ