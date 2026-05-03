実力ナンバーワンのアイドルグループを決める「第1回アイドルグループクイーントーナメント3vs3」が、4月25日（土）と26日（日）渋谷伝承ホールで開催された。ハイレベルの僅差の戦いが繰り広げられた中、ibuDream’ｓ（仮）が見事初代チャンピオンに輝いた。 毎年夏に開催されるアイドルソロクイーンコンテストの団体戦として初開催されたこの大会は、各チーム3人ずつ出場し、マッチ1、マッチ2ログインして続きを読むThe pos