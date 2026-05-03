燃料の高騰を受け経営が悪化していたアメリカの格安航空会社、スピリット航空が事業を停止し、全ての便の運航を止めると発表しました。【映像】事業停止を発表したスピリット航空スピリット航空は2日、「大変残念だが、秩序ある事業縮小を図る」と声明を出しました。その上で「全てのフライトはキャンセルとなる」と発表しました。経営再建中のスピリット航空をめぐっては、中東情勢の影響でジェット燃料が高騰し、経営が悪