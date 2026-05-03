高市総理大臣は訪問先のベトナムで演説をおこない外交方針の「自由で開かれたインド太平洋」構想を進化させる考えを表明しました。【映像】「覚悟を新たに」高市総理のベトナムでの演説高市総理大臣「日本として果たすべき役割を変わりなく、いえ、今まで以上に主体的に果たしていく。そのような覚悟を新たにしています」高市総理は安倍元総理が提唱した外交方針を国際情勢の変化にあわせて進化させる考えを打ち出しました。