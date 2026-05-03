高林輝行容疑者（警視庁提供）東京都福生市で高校生をハンマーで殴打し、重傷を負わせたとして、警視庁は3日、殺人未遂の疑いで逮捕した同市、職業不詳高林輝行容疑者（44）を送検する予定だったが、容疑者が拒否した。同庁は捜査書類のみを東京地検立川支部に送った。逮捕容疑は、4月29日朝、自宅近くで話をしていた高校生ら7人のうち1人の顔を複数回殴って殺害しようとした疑い。警視庁によると、高林容疑者は現場から逃走