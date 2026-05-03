タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“アイドル”ショットを披露した。「Goodmorningレースウィークは安定の早起きマンSUPERGT富士2日間いっぱい楽しもうね〜！！」と呼び掛け、フレッシュエンジェルズのアイドル衣装姿の写真をアップ。「今日はついに新曲初お披露目っどきどきだけど楽しみすぎる1回目のライブは10:20〜！！ぜひD’stationス