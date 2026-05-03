声優・俳優・アーティストとして活動する宮野真守が、2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが決まり、インターネット上で歓喜の声が広がっている。松坂桃李が主演を務める同作で、宮野は旗本・滝川具挙を演じ、大河ドラマ初出演となる。発表直後からSNSでは「待望！」「待ちに待ってた」「あの声が聴けるなんて」といった期待のコメントが相次いだ。【写真】ネット待望の新キャストを公開！宮野が演じる滝川