日本将棋連盟の妊娠・出産に関する規定の見直し案について福間女流五冠が「不安を拭えていないところがある」と述べました。【映像】福間香奈さん「不安を拭えていない」福間香奈さんは産前産後の一定の期間は対局者を変更するという日本将棋連盟の規定により不戦敗を経験し、見直しを要望していました。連盟は規定の一部を削除した上で出場禁止の期間を定めないことや相談窓口を設けるなどの見直し案を提言しました。福間