◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、３回に３点を失った。先頭から２者連続二塁打を浴び、続く続くウォーカーには８４・２マイル（約１３５・５キロ）のスライダーを痛打されると、打球速度１１０マイル（約１７７キロ）のライナー弾が左翼フェンスを越え、２ランに。３点