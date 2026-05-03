ソフトバンクは２日の楽天戦（みずほペイペイ）に５―０の快勝を収め、６カードぶりの勝ち越しを決めた。先発の大津亮介投手（２７）が７回無失点の快投で自身４連勝。開幕から５試合連続で７イニング以上、３失点以内の好投を継続し、小久保監督から「ローテーションの軸」と最大級の評価を得た。投げるたびに地位が上がっている。この日は初回のピンチを左翼手・笹川が好返球で阻むと、右腕の気持ちが乗った。５回まで毎回の