◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）リーグ戦が行われ、世界ランク４位の日本男子は同７位の台湾と対戦し、３ー０で圧倒し、１勝１敗とした。初戦のドイツ戦を逆転で落としたものの、オーダーを替えて挑んだ２試合目は、戸上隼輔（井村屋グループ）が３―１で勝利し、勢いをつけると、続く張本智和（トヨタ自動車）も３ー１。ドイツ戦で２敗した松島輝空（そら）も、敗戦を引きずることなくストレートで相手