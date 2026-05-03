ホーバークラフトの大分空港側のターミナルを発着する周遊便の運航が2日からスタートしました。 大分市と国東市の大分空港を結ぶホーバークラフト。 運航会社は定期便とは別に大分市側のターミナルで別府湾周遊便の運航も行っています。 そして、きょうからは空港側のターミナルでも周遊便の運航を開始。初日は乗客50人がおよそ30分間の船旅を楽しみました。 ホ&