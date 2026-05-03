ゴールデンウィークの帰省ラッシュがピークを迎え、大分県内の交通機関も混雑しています。 2日午前のJR大分駅も帰省や観光で県内にやってきた多くの利用客で混雑し、家族や友人との久しぶりの再会を喜び合う姿も見られました。 ◆福岡から 「久しぶりに会う友達がいるので、楽しみに帰ってきた。しばらく満喫したい」 ◆福岡から 「たくさん、ばあばとじいじと遊んでもらう」 ◆愛知から 「彼女に会いに来た