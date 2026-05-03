球場を訪れたドジャース・大谷のファン＝セントルイス（共同）【セントルイス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は2日、ヒューストンでの4日からのアストロズ3連戦で、山本由伸が4日（日本時間5日）、大谷翔平が5日（同6日）に登板することを明言した。試合開始はいずれも日本時間で午前9時10分。ともに中6日で3勝目を目指す。