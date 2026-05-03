弁護士の菊間千乃氏が２日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。虫垂炎で手術していたことを明かし、入院中に夢中になっていたことを明かした。番組冒頭で、安住紳一郎アナウンサーが「コメンテーターの菊間さんですが、２週間ほどお仕事お休みしてたんですけども、きょうからメディアの仕事も元に戻るということで。虫垂炎だったって聞いたんですけど本当ですか？」とを紹介。菊間氏も「嘘じゃないですよ」