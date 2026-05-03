兵庫県立歴史博物館で開催中兵庫県姫路市の県立歴史博物館で開催中の特別展「妖怪・幻獣づくし」（県立歴史博物館、読売新聞社主催）の関連イベントとして、古生物学者の荻野慎諧さんによる講演会が２日、同館で開かれた。荻野さんは「妖怪」「幻獣」とされてきたものと、現実の生き物や自然現象との関連について語った。荻野さんは和歌山県有田川町の地域プロジェクトマネージャーを務める。約１００人が聴講する中、長野県に