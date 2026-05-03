全国的に風が強まる予報を受け、ゴールデンウィークの音楽フェス・イベントなどに影響が出ている。【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）は3日、「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」発表。「JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます。これを受けて、両日ともステージ設備および