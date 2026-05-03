「白濱イズミ」名義でアーティスト活動も行うモデルのラブリ（36）が2日、インスタグラムを更新し、誕生日の25年11月27日に妊娠を公表していた第2子出産を発表した。「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告した。ラブリは2019年11月、映像作家の米倉強太氏と結婚し、20年5月に第1子となる女児を出産。22年11月に3年越しの結婚式を挙げたことを報告していた。弟は