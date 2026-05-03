シャルケが来季のブンデスリーガ1部昇格を決めた。2日に行われたブンデスリーガ2部第32節でデュッセルドルフを1-0で下し、2試合を残して自動昇格圏内の2位以内が確定。2026-27シーズンは3年ぶりにトップリーグの舞台に戻ることとなった。21-22シーズンに2部降格から1年で昇格を果たしたものの、翌22-23シーズンに1部で17位に終わり、再び2部へ降格したシャルケ。その後2シーズン連続で10位、14位と低迷していた。これを受けて