F1マイアミ GPスプリント サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム 天気：ほぼ晴れ 路面状況：ドライ 気温：32.4℃ 路面温度：51℃ F1マイアミ GPのスプリントがマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、ポールポジションからスタートしたL.ノリス（MCL）がタイム29:15.045で優勝。2位は（+3.766）で3番グリッドスタートのO.