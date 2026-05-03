F1マイアミ GP予選 サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム 天気：ほぼ晴れ 路面状況：ドライ 気温：34.0℃ 路面温度：50.2℃ F1マイアミ GPの予選がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はM.フェルスタッペン（RBR）、3番手はC.ルクレール（FER）となっている。