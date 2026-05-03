フリーアナウンサーの中村江里子（57）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、バウ・リニューアルでの夫婦ショットを披露した。ストーリーズに「バウリニューアル」と書き出すと、南国のビーチのような場所でアイボリーのワンピースを着た自身と、白のシャツ、パンツ姿の夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏がレイなどを身に着け手をつなぐショットをアップ。バウ・リニューアルとは結婚後の夫婦が