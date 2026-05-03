米大リーグは２日、各地で行われ、ドジャース（ナ・リーグ西地区）は日本時間３日午前、カージナルス（同中地区）との３連戦の２戦目を戦った。敵地に乗り込んだドジャースは前日２―７で敗れ今季初の３連敗を喫したが、西地区２位のパドレスも村上宗隆が所属するホワイトソックスに敗れたため０・５ゲーム差ながら首位をキープ。佐々木朗希が５連勝と勢いのあるカージナルス打線相手に三回に２ランなどで３点を失ったものの、６