「第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１」（３日、米チャーチルダウンズ）日本から参戦したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）は５着に終わり、今年も日本調教馬初のケンタッキーダービーＶには届かなかった。レース当日になって有力馬のザプーマ、さらにスタート直前にグレートホワイトがゲート裏で転倒して出走取消となり、最終的に１８頭立てとなってスタート。好スタートを切ったダノンバーボンは内の２番手の好ポジ