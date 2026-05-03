◆米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第３日（２日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）新規シグネチャーイベント（昇格大会）の第２ラウンドが行われ、２４位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算１アンダーで３７位に後退した。首位とは１４打差となった。７番パー４で第１打を左に曲げ、３オン３パットで痛