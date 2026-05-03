空間に彩りをプラスしたい時は、アクセントになりそうな「インテリア」を取り入れてみて。【Francfranc（フランフラン）】ではゴールドカラーを基調とした、煌びやかなアイテムが登場しています。お部屋の印象がグッとおしゃれになりそう。今回はディスプレイ用のスタンド、空きスペースに飾れるアートボードをご紹介します。 圧迫感なく飾れそうな「ガラスオーガナイザー スタンド」