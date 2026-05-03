１月７日にボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規と結婚した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が今月１日に結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭を祝福した。３日までに自身のＳＮＳを更新した松井は「すずらん結婚おめでとう同じ２０２６年に結婚嬉しすぎて気づいたら電話かけてました」と書き出し、山内とゴルフを楽しむ様子をアップ。「ＳＫＥに来てくれてより仲が深まったんだけど２