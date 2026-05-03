◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）リーグ戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３ー１でフランスを破り、開幕２連勝とした。シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、１番手に登場したのは張本美和（木下グループ）。シャーロット・ルッツと対戦し、序盤に連続得点を許したが、慌てることなく攻めて逆転し、１試合目を先取。第２、第３試合も危なげなく勝利し、まずは１勝を挙げ