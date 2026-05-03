スター・ウォーズ屈指の人気を誇る“悪役”キャラクターのモールを主人公に描くアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が2026年4月6日(月)より毎週2話ずつ（全10話）ディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)で独占配信中。この度、本作のアイデアを出していた若きの日のジョージ・ルーカスの姿と共に、ルーカスが愛したモールを主人公に“ダーク”で“危険”な物語を作り上げた裏