中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月3日】中国外交部の報道官は2日、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）がエスワティニ国王のプライベートジェットで同国入りしたことを「密航のような茶番劇」と批判し、外部勢力と結託しても無駄骨を折るだけだと強調した。報道官は次のように述べた。頼清徳は宜蘭（台湾北東部）の地震発生からわずか数時間後に、島内の民生を顧みず、外国の飛行機にこっそりと乗