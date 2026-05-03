一球一球に思いを込めた。トヨタ自動車・渕上佳輝が、5月2日のJABAベーブルース杯・東邦ガス戦で先発。公式戦では23年の東京スポニチ大会以来3年ぶりの先発だったが、6回を4安打無失点、10奪三振の好投を見せた。「先発で長いイニングというよりは、一人一人を大事にするつもりで投げました。後ろで投げている時と同じで、改めて一球一球の積み重ねでしかないことを感じることができましたし、そこはこれからも大切にしたいと