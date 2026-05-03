人気レースクイーンの根岸しおり（29）が2日夜、自身のインスタグラムを更新。白＆ライトグリーンのコスチューム姿を披露した。「明日はお待ちかねスーパーGT富士スピードウェイです64号車は現在シリーズ13番手です。今回のレースで大きくポイントゲットを狙いたい…！！」と、スーパーGT・500クラスに参戦する「ModuloNakajimaRacing」の白＆ライトグリーンのコスチューム姿の写真をアップ。「今回のボードは相方