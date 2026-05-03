【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは2日、イランが米国に新たに示した提案は14項目からなると報じた。戦闘終結やホルムズ海峡開放、イランの港湾封鎖解除を巡る交渉の期限を1カ月とすることが盛り込まれているとした。