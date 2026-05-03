PSVアイントホーフェン戦で競り合うアヤックスの板倉（下）＝アムステルダム（共同）【アムステルダム共同】サッカーのオランダ1部リーグで2日、アヤックスの板倉滉はホームのPSVアイントホーフェン戦で後半37分までプレーした。冨安健洋は出番がなかった。試合は2―2で引き分けた。