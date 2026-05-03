アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けた協議に関するイランからの新たな提案について、「受け入れることを想像できない」との見解を示しました。トランプ大統領は2日、戦闘終結に向けた協議に関するイランからの新たな提案について、「間もなく検討を行う」と自身のSNSで明らかにしました。その上で、「イランがまだ十分に代償を払っていない以上、提案を受け入れることをとても想像できない」と主張しました。また、トラン