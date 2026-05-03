タレント清水ミチコが3日までに自身のYouTubeチャンネル「清水ミチコのシミチコチャンネル」を更新。イラン攻撃などをめぐる、二転三転する言動や政策が国際的な物議をかもしているトランプ米大統領を痛烈に風刺する替え歌のライブ映像をアップし、大きな反響を呼んでいる。清水は全国ツアー「清水ミチコのHAPPY PARADISE」千秋楽の沖縄公演で披露した、石川さゆりのヒット曲「津軽海峡・冬景色」の替え歌「ホルムス゛海峡冬景色」