［J２・J３百年構想リーグEAST-A第14節］横浜FC ３（１PK３）３ 相模原／５月２日／ニッパツ三ツ沢球技場横浜FCは５月２日、J２・J３百年構想リーグEAST-A第14節でSC相模原とホームで対戦。３−３で突入したPK戦を１−３で落とした。試合には敗れたが、後半は横浜FCの思い通りの展開だったと言えるだろう。前半に３点を奪われたが、後半は選手個々のプレーの質や強度が明らかに上がり、ボールを保持しながら主導権を握って３点