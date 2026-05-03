岡本が2戦連発と勢いをつけてきた(C)Getty Images2戦3発の暴れっぷりブルージェイズ・岡本和真は現地5月2日に敵地でツインズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場し、2戦連発の特大8号ソロを放った。【動画】圧巻の特大アーチ、岡本が2戦連発の8号を放ったシーン2点を追う6回1死の第3打席だった。2番手右腕・トパのカウント1―1から低めの92.4マイル（約148.7キロ）のシンカーを捉えると、センターバックスクリーンへメジャー移籍